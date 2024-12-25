Врач назвал суточную норму конфет для ребенка

Педиатр Османов: подростку в день можно съесть 2-3 конфеты

Детям при достаточной физической нагрузке в день можно съесть 1-2 конфеты, а подросткам — 2-3 конфеты. Такую суточную норму назвал РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

Он подчеркнул, что первокласснику не стоит потреблять более 45 грамм сахара в день. В то же время для младшего школьника норма составляет не более 58 грамм, у подростков — не более 67 грамм. Кроме того, обязательно следует учитывать потребление добавленного сахара, отметил Османов.

Ранее фармацевт Мариан Гарсия рассказала, что содержание сахара в банке колы составляет до девяти кубиков сахара, что превышает рекомендуемую дневную норму для взрослых. До этого эндокринолог Елена Островская рекомендовала съедать в день не больше 20-30 граммов шоколада.