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11:07, 26 декабря 2024Наука и техника

Работу ЗРК «Гибка-С» оценили

РИА Новости: ЗРК «Гибка-С» может обнаруживать цели на расстоянии 40 км
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Минобороны России /  ТАСС

Российские военные высоко оценили работу зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

ЗРК работает по прикрытию продвижения передовых отрядов. Мобильная огневая группа состоит из двух машин на базе автомобиля «Тигр». Первая машина имеет радиолокационную станцию, вторая — турельную установку на четыре зенитные ракеты «Верба».

«Дальность обнаружения целей составляет около 40 километров, все зависит от целей», — рассказал журналистам военнослужащий расчета ПВО Алексей Новоселкин. По его словам, на этом расстоянии «Гибка-С» фиксирует любые цели — самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, дроны различных модификаций.

«Интервал между обнаружением воздушной цели и запуском ракеты составляет две-три минуты», — заметил стрелок-зенитчик Артем Кузнецов.

Алексей Новоселкин подчеркнул, что ЗРК может работать в любое время суток и в любую погоду. Также система имеет тепловизор, комплекс ночного виденья. «Гибка-С» отличается высокой мобильностью и проходимостью.

В конце декабря в Минобороны РФ рассказали, что российские войска уничтожили по меньшей мере 30 пусковых установок ЗРК Patriot с начала проведения спецоперации на Украине. Только в декабре текущего года стало известно о поражении четырех установок.

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