Губерниев подшутил над Вяльбе фразой «как же можно было так облажаться»

Комментатор Дмитрий Губерниев о Елене Вяльбе: как же можно было так облажаться

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале подшутил над главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

Журналист процитировал вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который назвал подвигом участие российских спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна. «Очень трудно сегодня! Сложно… Иным… Таким, как Елена Вяльбе: держитесь, дорогая моя… Как же можно было так облажаться…» — написал он.

Ранее Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Международная федерация лыжных гонок и сноуборда продлила отстранение российских спортсменов. Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года и имеет позицию против выступления россиян в нейтральном статусе.