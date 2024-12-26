Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 26 декабря 2024Россия

Назван размер выплат пострадавшим при обстреле ВСУ Льгова в Курской области

Хинштейн: семьи жертв в Льгове получат по 1,5 миллиона рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Улицы и дворы города Льгова Курской области начали приводить в порядок. Обстановку в городе, подвергшемся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), описал врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram

Льгов подвергся обстрелу в среду, 25 декабря. Удары были нанесены по гражданским объектам и городской инфраструктуре.

С жителями поврежденных домой налажены каналы коммуникации, сейчас решается вопрос об обеспечении их медикаментами, написал Хинштейн. Для предотвращения мародерства в Льгове организовано круглосуточное дежурство бойцов отряда «БАРС-Курск», отметил он. Тем жителям, которые сочли возможным покинуть город, оказывает всесторонняя помощь, продолжил врио главы региона.

Семьи жертв обстрела получат по полтора миллиона рублей, раненые и пострадавшие — от 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, добавил Хинштейн. «Мы никого не оставим один на один с бедой», — пообещал он.

В день атаки Хинштейн сообщил, что, предварительно, жертвами атаки стали четыре человека.

Ранее в Госдуме предложили ответ на удар ВСУ по Льгову. Там предложили атаковать украинские военные объекты. «Только более сильные удары, результатом которых станут разрушительные последствия для военной инфраструктуры на территории Украины, могут служить ответом на данные провокации», — заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Юрий Швыткин.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Лавров назвал законной озабоченность Турции о безопасности из-за Сирии

      Названа неочевидная причина депрессии и раннего старения

      Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

      В российском регионе осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком

      Действия президента Грузии оценили словами «позорно и жалко»

      Продажи автомобилей в России оценили

      Ларов раскрыл контакты России с новыми властями Сирии

      Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

      Лавров назвал Европу жертвой курса США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше