Назван размер выплат пострадавшим при обстреле ВСУ Льгова в Курской области

Хинштейн: семьи жертв в Льгове получат по 1,5 миллиона рублей

Улицы и дворы города Льгова Курской области начали приводить в порядок. Обстановку в городе, подвергшемся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), описал врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram

Льгов подвергся обстрелу в среду, 25 декабря. Удары были нанесены по гражданским объектам и городской инфраструктуре.

С жителями поврежденных домой налажены каналы коммуникации, сейчас решается вопрос об обеспечении их медикаментами, написал Хинштейн. Для предотвращения мародерства в Льгове организовано круглосуточное дежурство бойцов отряда «БАРС-Курск», отметил он. Тем жителям, которые сочли возможным покинуть город, оказывает всесторонняя помощь, продолжил врио главы региона.

Семьи жертв обстрела получат по полтора миллиона рублей, раненые и пострадавшие — от 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, добавил Хинштейн. «Мы никого не оставим один на один с бедой», — пообещал он.

В день атаки Хинштейн сообщил, что, предварительно, жертвами атаки стали четыре человека.

Ранее в Госдуме предложили ответ на удар ВСУ по Льгову. Там предложили атаковать украинские военные объекты. «Только более сильные удары, результатом которых станут разрушительные последствия для военной инфраструктуры на территории Украины, могут служить ответом на данные провокации», — заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Юрий Швыткин.