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14:47, 25 декабря 2024Россия

В России высказались об ответе на атаку ВСУ на Льгов

Швыткин: удары по военным объектам ВСУ могут служить ответом на атаку на Льгов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Удары по военной инфраструктуре Украины могут служить ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Льгов Курской области, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Говорить о зеркальном ответе не совсем правильно. Только более сильные удары, результатом которых станут разрушительные последствия для военной инфраструктуры на территории Украины, могут служить ответом на данные провокации. Мы должны следовать, исходя из целей и задач, поставленных Верховным главнокомандующим в рамках плана Генерального штаба Вооруженных сил России», — заявил Швыткин.

По словам депутата, после удара ВСУ по гражданским объектам в Льгове Запад должен продемонстрировать Киеву соответствующую реакцию.

«Мировое сообщество, которое на словах говорит о деэскалации конфликта, должно показать на деле свои усилия. А пока только болтовня, которая приводит к еще большей напряженности», — добавил он.

Я знаю, что там на месте предпринимаются все необходимые действия по устранению произошедшего. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Евсеевич Хинштейн руководит, координирует все эти действия

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

О ракетном ударе по курскому Льгову со стороны Украины стало известно утром 25 декабря. По неофициальным данным, жертвами атаки стали три человека. ВСУ попали в крышу сахарного завода, теплоэлектроцентраль, жилой дом и газопровод.

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