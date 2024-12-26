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12:22, 26 декабря 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли секреты сохранения бодрости в предновогодней суете

Реабилитолог Бондаренко посоветовал в предновогодней суете не забывать про отдых
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock

Лучший способ избежать перегрузок перед праздниками — готовиться к ним заранее и не забывать об отдыхе, рассказал эксперт в области физической реабилитации Владимир Бондаренко. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл секреты сохранения бодрости в предновогодней суете.

По словам специалиста, избежать переутомления поможет четкое планирование задач. Важно заранее решить, где праздновать, что приобрести, сколько времени выделить на все хлопоты. Подробный список дел избавит от хаоса, который отнимает немало энергии, считает он.

При отсутствии противопоказаний оставаться энергичными в напряженный период помогут баня, контрастный душ, релакс-процедуры, продолжил реабилитолог. «Самый доступный вариант восстановления душевного равновесия — это ванна с солью, пеной и последующим чаепитием. Теплая вода устраняет мышечное напряжение и уменьшает стресс. Использование эфирных масел и любимая музыка усиливают эффект, помогают разгрузиться», — считает Бондаренко.

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Также, по словам эксперта, важно устраивать цифровой детокс и заниматься спортом. Тренировка поможет снизить чрезмерный уровень кортизола и снять нервное напряжение. Надо хорошо пропотеть, разгрузиться и как следует выспаться. Если же справиться с нагрузкой самостоятельно не получается, можно попросить помощи у близких, иначе в предновогоднем ажиотаже можно израсходовать последние запасы энергии и в итоге не почувствовать праздника, предупредил Бондаренко. 

Ранее Бондаренко рассказал, как предотвратить появление боли в пояснице. Врач посоветовал работающим сидя людям следить за тем, чтобы колени были приподняты по отношению к тазу, и класть под поясницу небольшую подушку.

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