Курс рубля на 2025 год спрогнозировали

«Ведомости»: в 2025 году рубль может ослабнуть из-за сложностей с расчетами

В 2025 году рубль может ослабнуть из-за сложностей с расчетами. Новый виток волатильности национальной валюты спрогнозировали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Аналитики полагают, что в следующем году курс будет находиться в диапазоне 95-110 рублей за доллар. Доллар в среднем будет стоить около 100 рублей, евро — 105-107 рублей, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. К концу 2025-го курс может снизиться до 100-105 рублей за доллар, если ЦБ начнет снижение ставки, добавил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Вероятной причиной укрепления может стать сильный торговый баланс — в начале года спрос на энергоресурсы растет, а на импорт — наоборот, снижается. Кроме того, на динамику внутреннего спроса и импорта повлияет жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, допустил сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования НИУ ВШЭ Григорий Жирнов.

По мнению инвестстратега брокера «ВТБ мои инвестиции» Алексея Михеева, рубль будет постепенно слабеть на фоне снижения ключевой ставки и восстановления импорта. К концу 2025 года курс доллара сравняется с евро и составит 108 рублей, юаня — на уровне 14,4 рубля. Из-за того, что экспортеры смогут не зачислять в банки валютную выручку или существенно сократить эти объемы, доллар подорожает до 110 рублей, допустил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не считает своей целью поддержание курса рубля на каком-либо определенном уровне.

«У нас сейчас курс в большей степени зависит от торгового баланса. (…) Считаем, что в целом на курс сегодняшнее решение не повлияет», — прокомментировала ситуацию Набиуллина. Она указала, что курс рубля должен оставаться плавающим, а валютные интервенции в периоды волатильности мешают его стабилизации.

За последнюю неделю после периода значительных колебаний, вызванных проблемами с трансграничными расчетами из-за санкций США, курс рубля находился в пределах 102,7-103,5 за доллар и 107,9-108,7 за евро. По данным Центробанка, официальный курс на 26 декабря составляет менее 100 рублей.