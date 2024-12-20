Набиуллина прокомментировала ситуацию с ключевой ставкой и курсом рубля

Глава ЦБ Набиуллина заявила об отсутствии цели поддерживать уровень курса рубля

Банк России не считает своей целью поддержание курса рубля на каком-либо определенном уровне, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Также она отметила, что сохранение ключевой ставки на уровне 21 процента годовых, решение о котором вопреки ожиданиям рынка и большинства экспертов приняли в Центробанке (ЦБ), не будет способствовать ослаблению нацвалюты. Высказывания председателя ЦБ приводит ТАСС.

«У нас сейчас курс в большей степени зависит от торгового баланса. <…> Считаем, что в целом на курс сегодняшнее решение не повлияет», — прокомментировала Набиуллина.