Отмену прямых выборов мэра российского города отложили на 2025 год

«Ведомости»: отмену прямых выборов мэра Якутска отложили на 2025 год

Рассмотрение вопроса отмены прямых выборов в городе Якутске отложили на 2025 год. Обсуждение вопроса запланировано на следующий год, говорится в ответе госсобрания города на запрос «Ведомостей».

Законодательные инициативы, как до этого уточнял член фракции «Единой России» в госсобрании, не будут рассматриваться до того момента, как Госдума примети законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Новшеством документа является ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления — то есть сельские поселения должны быть объединены с районами в округа.

Один из законопроектов, предусматривающих отмену прямых выборов мэра Якутска, допускает вариативность избрания главы города. Другой, разработанной депутатами Якутской гордумы, предусматривает выбор мэра города только гордумой из числа кандидатов, представленной конкурсной комиссией по результатам опроса.

2 ноября в парламент Якутии внесли законопроект, допускающий отмену прямых выборов мэра. Из пояснительной записки следовало, что действующий порядок избрания глав «негативно повлияет на социально-экономическое развитие отдельного муниципального образования».

Якутск остается одним из четырех административных центров России, где глава города выбирается напрямую местными жителями. В России, помимо этого, прямые выборы мэра сохраняются в Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотка) и Хабаровске. В 2023 году отменили прямые выборы мэров Улан-Удэ и Новосибирска, в 2022 году — в Томске.

