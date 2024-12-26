Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 26 декабря 2024Россия

Отмену прямых выборов мэра российского города отложили на 2025 год

«Ведомости»: отмену прямых выборов мэра Якутска отложили на 2025 год
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Рассмотрение вопроса отмены прямых выборов в городе Якутске отложили на 2025 год. Обсуждение вопроса запланировано на следующий год, говорится в ответе госсобрания города на запрос «Ведомостей».

Законодательные инициативы, как до этого уточнял член фракции «Единой России» в госсобрании, не будут рассматриваться до того момента, как Госдума примети законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Новшеством документа является ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления — то есть сельские поселения должны быть объединены с районами в округа.

Один из законопроектов, предусматривающих отмену прямых выборов мэра Якутска, допускает вариативность избрания главы города. Другой, разработанной депутатами Якутской гордумы, предусматривает выбор мэра города только гордумой из числа кандидатов, представленной конкурсной комиссией по результатам опроса.

2 ноября в парламент Якутии внесли законопроект, допускающий отмену прямых выборов мэра. Из пояснительной записки следовало, что действующий порядок избрания глав «негативно повлияет на социально-экономическое развитие отдельного муниципального образования».

Якутск остается одним из четырех административных центров России, где глава города выбирается напрямую местными жителями. В России, помимо этого, прямые выборы мэра сохраняются в Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотка) и Хабаровске. В 2023 году отменили прямые выборы мэров Улан-Удэ и Новосибирска, в 2022 году — в Томске.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      В Швеции задумали использовать каменные убежища для защиты от России

      Россиянка описала морской круиз фразой «классно, но на второй раз решусь нескоро»

      Волонтер рассказал о помогавших разбирать завалы после удара ВСУ по Рыльску жителях

      Китайские автомобили забили склады в России

      Стало известно о возможности арестованного топ-менеджер «Ростелекома» скрыться на Украине

      В Китае стартовала кампания по повышению рождаемости в стране

      Отмену прямых выборов мэра российского города отложили на 2025 год

      Женщине с удаленной из-за рака маткой подсказали способ снова начать сексуальную жизнь

      Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше