Первая жена погибшего баскетболиста Тиммы рассказала о его финансовом крахе

Первая жена Тиммы заявила, что баскетболист был миллионером, а умер в долгах

Блогер Сана Оша, первая жена погибшего баскетболиста Яниса Тиммы на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о его финансовом крахе.

Ошу возмутило то, что общественность осталась недовольна долгами спортсмена. Она обратила внимание на то, что Тимма был миллионером, а умер, будучи человеком, который не мог оплатить алименты ребенку. «Это пища для размышления для многих мужчин, это откроет на глаза на то, как легко все потерять», — заявила экс-супруга баскетболиста.

Ранее стало известно, что Тимма одолжил миллион рублей у бывшей жены Анны Седоковой перед смертью. Спортсмену понадобились деньги, чтобы выплатить алименты на сына.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство.

Оша состояла с Тиммой в браке с 2016 по 2019 год и родила ему сына Кристиана. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.