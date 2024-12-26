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08:56, 26 декабря 2024Культура

Щербаков отказался от жизненно важной операции на сердце

Mash: Борис Щербаков отказался устанавливать необходимый ему кардиостимулятор
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актер Борис Щербаков принял решение не давать согласие на операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, народного артиста уже выписали из больницы, несмотря на тяжелые проблемы с сердцем и позвоночником. Известно, что врачи настаивают на установке электрокардиостимулятора из-за выявленных серьезных нарушений ритма сердца. Однако сам Щербаков отказался от операции.

В начале декабря актера госпитализировали после падения в собственном доме. У него выявили перелом лицевой кости, черепа и сотрясение головного мозга.

Ранее стало известно, что сын Бориса Щербакова сообщил журналистам, что его отец находится дома и прибывает в хорошем настроении.

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