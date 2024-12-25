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10:13, 25 декабря 2024Культура

Получившего серьезные травмы актера Щербакова выписали из больницы

Сын Бориса Щербакова заявил, что актера выписали из больницы после операции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Актера Бориса Щербакова, который был госпитализирован после неудачного падения у себя дома, выписали из больницы. Об этом рассказал его сын Василий, слова которого приводит KP.RU.

Василий отметил, что «все хорошо». «Отец уже дома... Какое у него настроение? Отличное!» — сказал он.

Сын артиста также рассказал, что в результате инцидента больше всего у его отца пострадало лицо. «Особенно скула. Зубы, к счастью, целы», — добавил Щербаков-младший.

Ранее стало известно, когда Борис Щербаков сможет вернуться на сцену.

В начале декабря актера доставили в больницу с переломом лицевой кости, черепа и сотрясением головного мозга. Его увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.

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