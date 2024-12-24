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11:56, 24 декабря 2024Культура

Названы сроки возвращения на сцену получившего серьезные травмы Щербакова

Сын Бориса Щербакова раскрыл, когда актер может вернуться на сцену после травм
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Борис Щербаков

Борис Щербаков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Актер Борис Щербаков, который был госпитализирован после неудачного падения у себя дома, может вернуться на сцену в феврале следующего года. Об этом заявил его сын Василий, слова которого приводит aif.ru.

«Восстановление какое-то время займет, но это уже в домашних условиях можно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Борису Щербакову предстоит курс реабилитации после перенесенной операции.

В начале декабря актера доставили в больницу с переломом лицевой кости, черепа и сотрясением головного мозга. Его увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.

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