Названы сроки возвращения на сцену получившего серьезные травмы Щербакова

Сын Бориса Щербакова раскрыл, когда актер может вернуться на сцену после травм

Актер Борис Щербаков, который был госпитализирован после неудачного падения у себя дома, может вернуться на сцену в феврале следующего года. Об этом заявил его сын Василий, слова которого приводит aif.ru.

«Восстановление какое-то время займет, но это уже в домашних условиях можно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Борису Щербакову предстоит курс реабилитации после перенесенной операции.

В начале декабря актера доставили в больницу с переломом лицевой кости, черепа и сотрясением головного мозга. Его увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.