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07:25, 26 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о возможности арестованного топ-менеджер «Ростелекома» скрыться на Украине

СК полагал, что топ-менеджер «Ростелекома» Шадрин скроется на Украине
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Следственный комитет России допускал, что директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты крупнейшей российской компании «Ростелеком» Владимир Шадрин скроется от следователей на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, жена Шадрина и ее родители — граждане Украины. Кроме того, родственники супруги живут за пределами России. Поэтому следователи решили, что Шадрин мог скрыться от следствия, находясь на свободе.

Ранее топ-менеджер заявил, что не совершал никаких преступлений. Его и гендиректора компании «Комплаинс Софт» Антона Менчица обвиняют в махинациях с деньгами, которые выделили на закупку лицензий для программного обеспечения. Сумма ущерба составляет свыше 180 миллионов рублей.

Их задержали 14 ноября и отправили под арест до 12 января.

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