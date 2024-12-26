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11:06, 26 декабря 2024Путешествия

В Эстонии вынудили россиян ждать перехода границы на холоде по несколько дней

ERR: проезд россиян через погранпереход в Нарве может занять два дня
Алина Черненко

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии вынудили россиян ждать перехода границы на холоде по несколько дней, чтобы попасть на родину в праздники. Об этом пишет местное издание ERR.

Уточняется, что проезд через пограничный переход в городе Нарва может занять два дня из-за его закрытия в ночное время.
«Людям нужно укрытие от ветра и снега, но на КПП не могут этого обеспечить. (…) Добровольцы по утрам приходят на погранзаставу с термосами. По их словам, в Нарве утром холоднее всего. На улице — четыре градуса тепла, идет ледяной дождь», — говорится в материале.

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Жительница Финляндии Евгения, которая собралась к родственникам в Карелию, уже второй день находится на погранпереходе. Предложение местных властей не ехать в Россию она назвала неконструктивным.

«Так могут сказать те, у кого там нет родственников, это глупое предложение. Ехать через Южную Эстонию? У нас уже все забронировано, и мы потеряем деньги, если отменим поездку», — пожаловалась Евгения.

По словам мэра Нарвы Яана Тутса, на погранпереходе невозможно установить укрытия для путешественников из-за сильных ветров в регионе.

Ранее МИД РФ обвинил Эстонию в создании больших очередей на границе с Россией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что ситуация стала хуже, когда КПП «Нарва-1» стал работать по сокращенному графику по инициативе Таллина.

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