В Эстонии вынудили россиян ждать перехода границы на холоде по несколько дней

ERR: проезд россиян через погранпереход в Нарве может занять два дня

В Эстонии вынудили россиян ждать перехода границы на холоде по несколько дней, чтобы попасть на родину в праздники. Об этом пишет местное издание ERR.

Уточняется, что проезд через пограничный переход в городе Нарва может занять два дня из-за его закрытия в ночное время.

«Людям нужно укрытие от ветра и снега, но на КПП не могут этого обеспечить. (…) Добровольцы по утрам приходят на погранзаставу с термосами. По их словам, в Нарве утром холоднее всего. На улице — четыре градуса тепла, идет ледяной дождь», — говорится в материале.

Жительница Финляндии Евгения, которая собралась к родственникам в Карелию, уже второй день находится на погранпереходе. Предложение местных властей не ехать в Россию она назвала неконструктивным.

«Так могут сказать те, у кого там нет родственников, это глупое предложение. Ехать через Южную Эстонию? У нас уже все забронировано, и мы потеряем деньги, если отменим поездку», — пожаловалась Евгения.

По словам мэра Нарвы Яана Тутса, на погранпереходе невозможно установить укрытия для путешественников из-за сильных ветров в регионе.

Ранее МИД РФ обвинил Эстонию в создании больших очередей на границе с Россией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что ситуация стала хуже, когда КПП «Нарва-1» стал работать по сокращенному графику по инициативе Таллина.

