Винер открестилась от сравнения россиян в нейтральном статусе с командой бомжей

Винер о сравнении нейтральных спортсменов с бомжами: я сказала совсем другое

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер открестилась от сравнения российских олимпийцев в нейтральном статусе с командой бомжей. Она высказалась в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

Винер отметила, что тогда сказала совсем другое и никогда не говорила слово «бомж». «Это неправда. Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа. Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы. А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово "бомжи"», — подчеркнула она.

В мае Винер заявила о желании Международного олимпийского комитета (МОК) причислить российских спортсменов к бомжам, так как атлетам приходится сталкиваться с дискриминацией при отборе к соревнованиям. Она посчитала, что отстранение может дать отечественному спорту возможность развиваться на внутреннем уровне.

Представительницы художественной гимнастики пропустили Олимпийские игры-2024, отказавшись участвовать в международных турнирах без флага и гимна. При этом в декабре этого же года гимнастки начали получать нейтральный статус, а Винер изменила мнение на этот счет.