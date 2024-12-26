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14:20, 26 декабря 2024Путешествия

Влияние разлива мазута в Керченском проливе на пляжный сезон оценили

Глава МЧС исключил проблемы с пляжным сезоном на Кубани из-за разлива мазута
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков исключил проблемы с пляжным сезоном на Кубани из-за разлива мазута в Керченском проливе. Так он оценил влияние происшествия на туристическую сферу в разговоре с ТАСС.

По словам Куренкова, сплошного загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае нет и проблему могут решить в ближайшее время.

«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся», — заключил глава ведомства.

Ранее Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать ликвидацию выброса нефтепродуктов в Керченском проливе. Сейчас работы по сбору и вывозу загрязненных почв ведутся на пяти участках общей протяженностью 54 километра.

Мазут попал в прибрежные воды после крушения двух танкеров 15 декабря. В числе причин произошедшего называли опасную погоду и возможную ошибку экипажей.

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