Бывший футболист сборной России назвал сроки возвращения команды на международные турниры

Пятницкий: сборная вернется на мировую арену в течение 2 лет после окончания СВО

Бывший футболист сборной России Андрей Пятницкий назвал сроки возвращения команды на международные турниры. Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению бывшего игрока, это произойдет в течение двух лет после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. «Думаю, когда сборная Россия вернётся на международную арену, она достаточно быстро будет на том уровне, на котором была до всех событий», — добавил Пятницкий.

Ранее о сроках возвращения российских футболистов на международные турниры высказался бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке. Функционер затруднился дать ответ на этот вопрос.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров и проводит только товарищеские матчи. Российские клубы также отстранены от соревнований.