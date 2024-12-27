Четырехкратную олимпийскую чемпионку снова перевели в реанимацию

Четырехкратную олимпийскую чемпионку Раису Сметанину снова перевели в реанимацию

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину снова перевели в реанимацию. Об этом стало известно «Матч ТВ».

«Там ее наблюдают специалисты. Состояние пока тяжелое, температура — 36,8 градуса», — сообщил источник.

21 декабря Сметанину выписали из реанимации и перевели в палату интенсивной терапии. Отмечалось улучшение состояния Сметаниной, однако сообщалось о том, что оно остается тяжелым.

О попадании 72-летней Сметаниной в реанимацию стало известно 14 декабря. Уточнялось, что бывшая лыжница перенесла инсульт и подключена к аппарату ИВЛ.