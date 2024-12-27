Фигуранта дела о пытках в саратовской туберкулезной больнице нашли мертвым в СИЗО. Кто он и что об этом известно?

Фигурант дела о пытках в больнице Саратова Виктор Шеянов найден мертвым в СИЗО

Фигуранта дела о пытках в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) ФСИН № 1 в Саратовской области Виктора Шеянова обнаружили мертвым в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Матросская тишина».

По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 «Матросская тишина» был обнаружен мертвым Виктор Шеянов источник в правоохранительных органах

Источник в правоохранительных органах уточнил, что следов насилия на теле мужчины найдены не было. Причина смерти в данный момент остается неизвестна.

Шеянов был одним из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской больнице. По информации Telegram-канала Mash, покойный работал в медучреждении санитаром и завхозом.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Шеянова обвиняли в избиении и изнасиловании заключенного

Осенью 2021 года в сети распространились резонансные кадры, снятые в колониях. Видео было посвящено пыткам и сексуальному насилию в отношении заключенных в Саратовской области. Четыре случая жестокого обращения с осужденными были засняты в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН (ОТБ-1) по Саратовской области.

Виктора Шеянова, который в тот момент был работником медучреждения, обвинили в избиении и изнасиловании при помощи швабры заключенного Андрея Шварца. Его арест состоялся в мае 2022 года.

На фоне скандала Следственный комитет (СК) возбудил несколько уголовных дел, после чего были уволены начальник ОТБ-1, начальник областного УФСИН и еще несколько должностных лиц.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Среди фигурантов дела о пытках в саратовской больнице были начальники ОТБ-1

Среди восьми фигурантов уголовного дела о пытках и избиении заключенных в саратовской ОТБ-1 были представители руководства медучреждения.

Так, суд выдвинул обвинения против экс-начальника ОТБ-1 Павла Гаценко и главы отдела безопасности больницы Сергея Мальцева. Их заключили под стражу вплоть до 5 июня 2024 года.

Следствие выдвинуло предположение о том, что Гаценко и Мальцев могли оказаться во главе преступной группы, которая занималась устрашением заключенных и вымогательством денег. Кроме того, в ОПГ также входили и другие заключенные.