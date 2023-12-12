Фигурантов дела об изнасилованиях в тюремной больнице оставили под стражей

В Саратове суд продлил арест фигурантам дела о пытках в тюремной больнице

Саратовский областной суд продлил на шесть месяцев арест бывшим сотрудникам Областной туберкулезной больницы №1 УФСИН по Саратовской области по делу о пытках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантами дела стали восемь человек, среди них бывшие начальник ОТБ-1 Павел Гаценко и глава отдела безопасности больницы Сергей Мальцев. Они пробудут под стражей до 5 июня 2024 года.

Рассматривать дело суд начал 5 декабря. По версии следствия, Гаценко и Мальцев создали преступную группу для устрашения осужденных и вымогательства денег. Противоправные действия в отношении потерпевших совершали другие осужденные, которые входили в ОПГ.

О пытках в колонии впервые сообщили правозащитники. 5 октября 2021 года они опубликовали видео, на котором люди в форменной одежде в больничной палате совершают насильственные действия сексуального характера в отношении мужчины. Отмечалось, что видео снято в Областной туберкулезной больнице №1 саратовского управления ФСИН.

После публикации начались проверки, было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Гаценко и Мальцева уволили по отрицательным мотивам, а 26 ноября 2021 года арестовали.