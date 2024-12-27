Фигурант дела об изнасиловании в тюремной больнице умер в СИЗО

Фигуранта дела об изнасиловании в тюремной больнице Шеянова нашли мертвым в СИЗО

Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктор Шеянов найден мертвым в следственном изоляторе в Москве, сообщает РИА Новости.

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 "Матросская тишина" был обнаружен мертвым Виктор Шеянов», — рассказал собеседник агентства.

Осенью 2021 года в центре общественного внимания оказались колонии после того, как на YouTube было опубликовано видео, посвященное сексуальному насилию и пыткам заключенных в Саратовской области.

По данным Gulagu.net, на кадрах запечатлены как минимум четыре случая насилия и жестокого обращения с осужденными, которые, как утверждалось, имели место в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. В результате Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в результате чего свои должности потеряли начальник больницы, руководитель областного УФСИН и ряд других сотрудников. Шеянов стал одним из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице.