Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:07, 27 декабря 2024Силовые структуры

Фигурант дела об изнасиловании в тюремной больнице умер в СИЗО

Фигуранта дела об изнасиловании в тюремной больнице Шеянова нашли мертвым в СИЗО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктор Шеянов найден мертвым в следственном изоляторе в Москве, сообщает РИА Новости.

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 "Матросская тишина" был обнаружен мертвым Виктор Шеянов», — рассказал собеседник агентства.

Осенью 2021 года в центре общественного внимания оказались колонии после того, как на YouTube было опубликовано видео, посвященное сексуальному насилию и пыткам заключенных в Саратовской области.

По данным Gulagu.net, на кадрах запечатлены как минимум четыре случая насилия и жестокого обращения с осужденными, которые, как утверждалось, имели место в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. В результате Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в результате чего свои должности потеряли начальник больницы, руководитель областного УФСИН и ряд других сотрудников. Шеянов стал одним из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Норвежское судно отказалось спасать российских моряков с тонущего сухогруза. Решение объяснили неким запретом

      Блогер показал американцу фото российских дач и описал реакцию словами «на лице был шок»

      Украинский пленный призвал бойцов ВСУ бросать позиции и сдаваться

      Путин допустил повторное применение «Орешника»

      Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока уехал на СВО

      Российский миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за сбитый F-16

      Украина за ночь пыталась ударить по пяти регионам России

      Фигурант дела об изнасиловании в тюремной больнице умер в СИЗО

      Ким Чен Ын сделал подарок долгожительнице из КНДР

      Известная модель показала фигуру в купальнике в честь 56-летия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше