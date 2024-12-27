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16:09, 27 декабря 2024Экономика

Газ в Европе резко подорожал после заявления Путина

Bloomberg: газ в ЕС подорожал на 5 % после слов Путина о транзите через Украину
Вячеслав Агапов

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Газ в Европе резко подорожал после слов Путина о возможностях транзита топлива через Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg

Фьючерсы на природный газ подскочили в пятницу на пять процентов (самый большой прирост за неделю) после того, как президент России Владимир Путин усомнился в вероятности заключения сделки по сохранению поставок в Европу через Украину. Стоимость топлива по индексу хаба TTF в Нидерландах выросла до 47,27 евро за мегаватт-час и превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров.

«Контракта [на транзит газа через Украину] нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет», — заявил российский лидер в беседе с журналистами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отметил, что транзит российского газа через местную ГТС прекратится утром 1 января 2025 года. Ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».

По словам Путина, после разрыва Украиной договора о транзите российского газа биржевые цены на природный газ в странах Евросоюза (ЕС) неизбежно вырастут. Главными пострадавшими при этом станут европейские потребители. «Мы всегда выступали за поставки газа в Европу, за деполитизацию вопросов экономического характера», — отметил Путин. При этом «Газпром» готов возобновить экспорт через территорию Польши, если власти страны выразят заинтересованность. «Достаточно только кнопку включить и все, российский газ пойдет через территорию Польши по трубопроводу "Ямал — Европа"», — резюмировал Путин.

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