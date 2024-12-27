Бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова лишили прав. Об этом сообщает KP.RU.
Причиной стало нетрезвое вождение футболиста. Отмечается, что алкотестер показал 0,8 промилле в крови Глушакова. Дело поступило в суд, который будет решать, на какой срок спортсмен лишится водительских прав.
Ранее Глушаков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Футболист назвал это нереальным.
Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего выиграв чемпионат и Суперкубок России. Также он представлял «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и костромской «Спартак».