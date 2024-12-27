Футболиста сборной России Дениса Глушакова лишили прав за нетрезвое вождение

Бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова лишили прав. Об этом сообщает KP.RU.

Причиной стало нетрезвое вождение футболиста. Отмечается, что алкотестер показал 0,8 промилле в крови Глушакова. Дело поступило в суд, который будет решать, на какой срок спортсмен лишится водительских прав.

Ранее Глушаков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Футболист назвал это нереальным.

Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего выиграв чемпионат и Суперкубок России. Также он представлял «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и костромской «Спартак».