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23:09, 27 декабря 2024Спорт

Глушакова лишили прав

Футболиста сборной России Дениса Глушакова лишили прав за нетрезвое вождение
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова лишили прав. Об этом сообщает KP.RU.

Причиной стало нетрезвое вождение футболиста. Отмечается, что алкотестер показал 0,8 промилле в крови Глушакова. Дело поступило в суд, который будет решать, на какой срок спортсмен лишится водительских прав.

Ранее Глушаков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Футболист назвал это нереальным.

Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего выиграв чемпионат и Суперкубок России. Также он представлял «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и костромской «Спартак».

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