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16:00, 27 декабря 2024Спорт

Хоккеист клуба КХЛ пожаловался на рост цен в России

Хоккеист «Салавата Юлаева» Шаров пожаловался на рост цен в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Шаров

Александр Шаров. Фото: hc_sibir / Globallookpress.com

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров пожаловался на рост цен в России. Его цитирует Metaratings.

По словам игрока клуба КХЛ, сейчас он зарабатывает в два раза больше, чем пять лет назад, но прироста в доходах не ощущает. «Все дорожает: квартиры, машины, продукты и так далее. Это, конечно, не очень приятно», — отметил Шаров.

Ранее олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков пожаловался на стоимость продуктов в России. Спортсмен заявил, что не ограничивает себя, однако обратил внимание на то, что все подорожало в два раза.

29-летний Шаров в нынешнем сезоне провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В его активе восемь голов и 12 результативных передач.

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