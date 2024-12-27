Хоккеист клуба КХЛ пожаловался на рост цен в России

Хоккеист «Салавата Юлаева» Шаров пожаловался на рост цен в России

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров пожаловался на рост цен в России. Его цитирует Metaratings.

По словам игрока клуба КХЛ, сейчас он зарабатывает в два раза больше, чем пять лет назад, но прироста в доходах не ощущает. «Все дорожает: квартиры, машины, продукты и так далее. Это, конечно, не очень приятно», — отметил Шаров.

Ранее олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков пожаловался на стоимость продуктов в России. Спортсмен заявил, что не ограничивает себя, однако обратил внимание на то, что все подорожало в два раза.

29-летний Шаров в нынешнем сезоне провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В его активе восемь голов и 12 результативных передач.