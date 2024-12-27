Многократный чемпион России в составе «Спартака» поддержал переход Соболева в «Зенит»

Андрей Пятницкий поддержал переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Многократный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий раскрыл отношение к переходу Александра Соболева из московской команды в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Чемпионат».

Бывший футболист поддержал решение нападающего. «Переход из одного топ-клуба в другой — наверное, правильное решение с его стороны. Но и там, и там примерно одинаковая ситуация: боролся за место в "Спартаке", теперь — в "Зените"», — заявил Пятницкий.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Он провел за петербургский клуб 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в которых не отметился результативными действиями.

Пятницкий стал чемпионом России в составе «Спартака» пять раз. Он также забил два мяча в десяти встречах в составе сборной страны.