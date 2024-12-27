Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Арсенал
Сегодня
23:15 (Мск)
Ипсвич Таун
Англия — Премьер-лига|18-й тур
Германия U20
Сегодня
23:30 (Мск)
Финляндия U20
U20 ЧМ-2025|Группа A
Швеция U20
Завтра
01:00 (Мск)
Казахстан U20
U20 ЧМ-2025|Группа B
Латвия U20
Завтра
03:30 (Мск)
Канада U20
U20 ЧМ-2025|Группа A
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
09:59, 27 декабря 2024Спорт

Многократный чемпион России в составе «Спартака» поддержал переход Соболева в «Зенит»

Андрей Пятницкий поддержал переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Многократный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий раскрыл отношение к переходу Александра Соболева из московской команды в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Чемпионат».

Бывший футболист поддержал решение нападающего. «Переход из одного топ-клуба в другой — наверное, правильное решение с его стороны. Но и там, и там примерно одинаковая ситуация: боролся за место в "Спартаке", теперь — в "Зените"», — заявил Пятницкий.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Он провел за петербургский клуб 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в которых не отметился результативными действиями.

Пятницкий стал чемпионом России в составе «Спартака» пять раз. Он также забил два мяча в десяти встречах в составе сборной страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев ответил на отказ норвежского судна спасать российских моряков с сухогруза

      В МЧС назвали зоны риска стихийных бедствий в России

      Под Москвой в квартире нашли мумию мужчины

      В России предрекли упорную борьбу за переговорные позиции в зоне СВО до 20 января

      Винер назвала себя попрошайкой

      Адвокаты президента Южной Кореи захотели оспорить законность импичмента

      Сотрудники полиции задержали группу россиян за мошенничество на 88 миллионов рублей

      Стоимость банковских карт россиян на черном рынке оценили

      В Германии назвали Украину олигархией с безграничной коррупцией

      Эстония и НАТО примут меры после обрыва кабелей в Балтийском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше