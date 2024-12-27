Футболист Мостовой заявил, что прожить на 30 тысяч рублей в месяц нереально

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил вероятность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс-спортсмен заявил, что прожить на эту сумму нереально. Он подчеркнул, что в виде эксперимента можно попробовать жить на базе и ездить на общественном транспорте. «Утром проснулся, выпил чай с сухарем, потренировался — тогда да. А машину он водой будет заправлять, что ли?» — задался вопросом Мостовой.

Ранее защитник московского ЦСКА Данил Круговой оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. По мнению футболиста, он смог бы прожить на такую сумму.

До этого вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Он отметил, что мог бы всегда питаться на базе клуба.