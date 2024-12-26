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17:57, 26 декабря 2024Спорт

Футболист ЦСКА оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Защитник ЦСКА Круговой заявил, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению футболиста, он смог бы прожить на такую сумму. «Если на базе жить, то вообще без проблем. С семьей на 30 тысяч — нет», — добавил он.

Ранее вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Он отметил, что мог бы всегда питаться на базе клуба.

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев счел это невозможным. Такое же мнение выразил бывший футболист национальной команды Юрий Жирков.

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