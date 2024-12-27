Мужчина испугал вцепившегося в него тигра громкими криками

News Karnataka: в Индии мужчина испугал напавшего на него тигра громким криком

В Индии фермер из штата Карнатака спасся от напавшего на него тигра. Об этом сообщает портал News Karnataka.

Дикая кошка вцепилась в 55-летнего Малейали Раджана, когда он работал на своей ферме в деревне Ниттуру. Мужчина сразу же поднял такой громкий крик, что тигр испугался и убежал в лес. Тем не менее он успел причинить серьезные травмы. В данный момент фермер находится в больнице: тигр повредил ему руку и ухо.

В клинику к Раджану приехал член Государственного совета по дикой природе, чтобы выразить свою поддержку. Власти поручили местному департаменту лесного хозяйства провести срочную операцию по поимке агрессивного тигра.

Как отмечает News Karnataka, в данный момент в регионе наблюдается всплеск столкновений диких животных с людьми. При этом проблемой являются не только тигры. В частности, недавно дикие слоны вытоптали большое количество посевов.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал и съел пожилого жителя штата Ассам. 60-летний мужчина пропал во время похода в лес за хворостом.

