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11:50, 27 декабря 2024Наука и техника

Маск назвал условие для непригодности жизни на Земле

Илон Маск: Земля станет непригодной для жизни людей через 500 миллионов лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Allison Robbert / Reuters

Глава американских корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни людей. Об этом он заявил в своем X.

Илон Маск назвал условие для непригодности жизни на планете в ответ на публикацию пользователя DogeDesigner. Тот напомнил, что Солнце взорвется через 5 миллиардов лет и Марс может стать «шансом для человека» спастись. «Расширение Солнца может сделать Землю непригодной для жизни уже через 10 процентов от этого времени», — заметил Маск, таким образом обозначив срок в 500 миллионов лет.

Посетители принадлежащей Маску соцсети X воспользовались функцией «Примечания сообщества» и добавили к посту DogeDesigner коллективную пометку. В ней они заметили, что Марс, как и Земля, вращается вокруг Солнца, и на планете вряд ли получится поддерживать жизнь в случае взрыва звезды Солнечной системы.

Илон Маск является популяризатором колонизации Марса в качестве резервной для человечества планеты. В конце ноября миллиардер подчеркнул, что Марс имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания» и нужно собирать ресурсы на перелет.

В конце декабря американский миллиардер Илон Маск стал человеком года по версии испанской газеты El Mundo. «Он самый богатый человек, когда-либо живший на Земле, а теперь — еще и правая рука избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа», — отметили журналисты.

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