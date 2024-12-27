Отмену ограничения на полную стоимость потребкредитов назвали не обещающей ничего хорошего

Шпрингель: решение ЦБ по потребкредитам позволит работать с рисковыми клиентами

Решение Центрального банка (ЦБ) РФ отказаться от ограничения на полную стоимость потребкредитов даст возможность банкам «работать с довольно рисковыми группами заемщиков без ограничений». Соответствующий комментарий доцента кафедры банковского дела НИУ ВШЭ Виктора Шпрингеля приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Действующие правила фактически ограничивают возможности банков по работе с такими заемщиками», — объяснил специалист. Он обратил внимание на то, что по ипотечным кредитам указанный мораторий был отменен еще в октябре, а потребительских решение коснулось только сейчас.

«Центральный банк дает возможность коммерческим банкам работать с высокорисковой группой клиентов, устанавливая при этом высокие ставки», — резюмировал эксперт. По его словам, «ничего хорошего это не предвещает».

В заявлении регулятора по поводу принятого на этой неделе решения указывалось, что стоимость фондирования финансовых организаций «достаточно сильно выросла c третьего квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности».

Как пишут СМИ, ситуация с более стремительным, чем требовалось Банку России для борьбы с инфляцией, сокращением кредитования привела к тому, что в ноябре у 170 отечественных банков портфель кредитов гражданам уменьшился более чем на триллион рублей. В самом ЦБ также согласились, что падение кредитной активности оказалось незапланированно жестким.

