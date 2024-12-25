Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:21, 25 декабря 2024Экономика

Центробанк отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

ЦБ отменит ограничение по потребкредитам с 1 января по 31 марта 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Совет директоров Центробанка (ЦБ) принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита по всем потребительским кредитам для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов. Об этом говорится на сайте Банка России.

«Банк России вводит мораторий в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК», — сказано в заявлении.

В ЦБ также подчеркнули, что стоимость фондирования финансовых организаций «достаточно сильно выросла c третьего квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности».

Регулятор пояснил, что ограничение могло бы привести к сокращению доступности кредитов для россиян и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК (полной стоимости кредита), пояснил регулятор.

Несколькими днями ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян выступил с мнением, что в 2025 году выдачу кредитов в России ждет стагнация. Эксперт считает, что в следующем году рынок ждет ужесточение регуляторных требований.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане. Обнаружен черный ящик

      На Западе обвинили Зеленского в краже у союзников миллионов долларов

      Вера Брежнева показала видео в откровенном наряде

      Российские военные ликвидировали пункт дислокации сотрудников СБУ

      Новое правительство Сирии выставило счет Ирану

      Центробанк отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

      Захарова выразила надежду на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

      Лавров примет участие в акции «Елка желаний»

      Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи

      Женщина узнала о 60 любовницах мужа и заставила его заплатить 230 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше