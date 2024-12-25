Центробанк отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

ЦБ отменит ограничение по потребкредитам с 1 января по 31 марта 2025 года

Совет директоров Центробанка (ЦБ) принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита по всем потребительским кредитам для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов. Об этом говорится на сайте Банка России.

«Банк России вводит мораторий в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК», — сказано в заявлении.

В ЦБ также подчеркнули, что стоимость фондирования финансовых организаций «достаточно сильно выросла c третьего квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности».

Регулятор пояснил, что ограничение могло бы привести к сокращению доступности кредитов для россиян и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК (полной стоимости кредита), пояснил регулятор.

Несколькими днями ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян выступил с мнением, что в 2025 году выдачу кредитов в России ждет стагнация. Эксперт считает, что в следующем году рынок ждет ужесточение регуляторных требований.