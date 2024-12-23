В России предупредили о стагнации в выдаче кредитов

Академик Тосунян: в 2025 году выдачу кредитов в России ждет стагнация

В 2025 году выдачу кредитов в России ждет стагнация. Об этом предупредил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, его цитирует НСН.

По словам эксперта, в следующем году рынок ждет ужесточение регуляторных требований. Такая мера приведет к застою в сфере выдачи займов,

«Здесь важно не переборщить, но мы имеем избыточное регуляторное воздействие. Это будет способствовать сокращению чистой прибыли. Снижение доступности кредитования для бизнеса и населения может замедлять и экономическую активность. В стратегии банков уже заложена диверсификация доходов, стараются больше получать доходы от комиссий, так как будет снижение прибыли от кредитов», — пояснил он.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки в последние месяцы заметно ужесточили ставки по кредитам, и их уровень таков, каким должен был быть при ключевой ставке в 24 процента годовых. До октябрьского повышения ставки разница между базовой ставкой и реальным кредитом составляла в среднем около двух-трех процентных пунктов, а сейчас он дошел до пяти-шести процентных пунктов.

Политику банков Набиуллина объяснила постепенной отменой послаблений, введенных в последние годы, что было необходимо для повышения финансовой устойчивости банков. В результате остановился рост кредитования физических лиц, а корпоративный кредит демонстрирует устойчивые признаки замедления.

Средняя полная стоимость потребительских кредитов (ПСК, в нее входят процент по кредиту и все дополнительные платежи) в крупнейших банках России превысила 34 процента. При этом минимальная стоимость кредитов достигла в среднем 28,8 процента (плюс три процентных пункта за два месяца). Дополнительно на замедление кредитования может повлиять ужесточение регулирования со стороны ЦБ — с 1 октября 2025 года регулятор обяжет кредитные организации требовать у физлиц официальные документы о доходах при выдаче займов на сумму свыше миллиона рублей.