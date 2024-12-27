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16:57, 27 декабря 2024Мир

Президент Финляндии оправдал арест российского танкера

Президент Финляндии Стубб: арест Eagle S помог избежать большего ущерба Балтике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Арест российского танкера Eagle S после обрыва подводного кабеля Estlink 2 помог избежать еще большего ущерба в Балтийском море, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Его цитирует Reuters.

По его словам, в противном случае ущерб «был бы более значительным».

Ранее финские правоохранители задержали Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении EstLink 2. В Финляндии считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте пообещал увеличить военное присутствие альянса в Балтийском море на фоне участившихся случаев саботажа с обрывом подводных кабелей.

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