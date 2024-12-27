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13:54, 27 декабря 2024Мир

НАТО пообещала увеличить присутствие в Балтийском море

Генсек НАТО Рютте пообещал увеличить присутствие альянса в Балтийском море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал увеличить присутствие альянса в Балтийском море на фоне участившихся случаев саботажа с обрывом подводных кабелей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом финское расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», — рассказал глава Североатлантического альянса.

Ранее финские правоохранители задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. В Финляндии считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.

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