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13:41, 27 декабря 2024Мир

Путин присвоил экс-телеведущей ранг чрезвычайного посланника

Путин присвоил ранг чрезвычайного посланника экс-журналистке и послу Зейналовой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Ирада Зейналова

Ирада Зейналова. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса экс-телеведущей и послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой. Об этом стало известно из указа российского лидера, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

Путин также присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексею Дробинину и генеральному директору МИД РФ Алексею Островскому.

Зейналова является послом Москвы в Республике Маврикий в сентябре 2024 года. Бывшая журналистка сменила на посту Константина Климовского, который занимал эту должность с 2017 года.

Ранее Зейналова вручила президенту республики Маврикий Притвираджсингу Рупану верительные грамоты. Посол подчеркнула в ходе торжественной церемонии, что Россию и Маврикий связывает давняя дружба и двусторонние отношения.

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