Путин присвоил экс-телеведущей ранг чрезвычайного посланника

Путин присвоил ранг чрезвычайного посланника экс-журналистке и послу Зейналовой

Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса экс-телеведущей и послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой. Об этом стало известно из указа российского лидера, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

Путин также присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексею Дробинину и генеральному директору МИД РФ Алексею Островскому.

Зейналова является послом Москвы в Республике Маврикий в сентябре 2024 года. Бывшая журналистка сменила на посту Константина Климовского, который занимал эту должность с 2017 года.

Ранее Зейналова вручила президенту республики Маврикий Притвираджсингу Рупану верительные грамоты. Посол подчеркнула в ходе торжественной церемонии, что Россию и Маврикий связывает давняя дружба и двусторонние отношения.