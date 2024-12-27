Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:24, 27 декабря 2024Путешествия

Раскрыто влияние разлива мазута в море Анапы на поездки россиян

АТОР: отмена бронирований в Анапу на Новый год составляет 1-2 процента
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россияне отменили только 1-2 процента туров в Анапу на Новый год. Влияние разлива мазута в Черном море на поездки туристов раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, его слова приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что показатель отмен бронирований находится на обычном уровне и не связан с последствиями крушения танкеров в Керченском проливе. «Не все купившие путевку в итоге заезжают: кто-то заболел, кто-то передумал, у кого-то работа внезапно [появилась]», — пояснил Ромашкин.

Материалы по теме:
Уголовную статью о крушении танкера в Черном море изменили. В чем предстоит разобраться следователям?
Уголовную статью о крушении танкера в Черном море изменили. В чем предстоит разобраться следователям?
16 декабря 2024
В Керченском проливе терпят бедствие два танкера. Их напополам разрубили волны. Что стало с экипажем?
В Керченском проливе терпят бедствие два танкера. Их напополам разрубили волны. Что стало с экипажем?
15 декабря 2024

Он добавил, что в целом по Краснодарскому краю аннуляции составляют тоже 1-2 процента, такой же уровень фиксируется и по другим направлениям, среди которых Москва и Петербург.

Информация АТОР опровергает ранние сообщения СМИ об отмене до 90 процентов бронирований в Анапе в новогодние праздники. Такие данные газете «Известия» передал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Он предположил, что летний сезон на черноморских курортах тоже на грани срыва.

«Ведь какая главная цель людей поехать зимой в Анапу? Это подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов по всему побережью», — заключил он.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пляжный сезон на Кубани «не под вопросом». Он заверил, что проблему с загрязнением побережья могут решить в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      В Китае назвали фатальный недостаток электрокаров Tesla

      В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе в Казахстане

      Правящая партия Южной Кореи подала иск из-за очередного импичмента

      Военные Армии России уничтожили более 10 украинских FPV-дронов за минуту

      В российском регионе разрешили рассказывающий о вине жертв изнасилования учебник ОБЖ

      Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Боец СВО десять дней притворялся мертвым ради выхода из окружения под Курском

      У генсека НАТО поинтересовались ходом расследования диверсии на «Северных потоках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше