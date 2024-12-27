Раскрыто влияние разлива мазута в море Анапы на поездки россиян

АТОР: отмена бронирований в Анапу на Новый год составляет 1-2 процента

Россияне отменили только 1-2 процента туров в Анапу на Новый год. Влияние разлива мазута в Черном море на поездки туристов раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, его слова приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что показатель отмен бронирований находится на обычном уровне и не связан с последствиями крушения танкеров в Керченском проливе. «Не все купившие путевку в итоге заезжают: кто-то заболел, кто-то передумал, у кого-то работа внезапно [появилась]», — пояснил Ромашкин.

Он добавил, что в целом по Краснодарскому краю аннуляции составляют тоже 1-2 процента, такой же уровень фиксируется и по другим направлениям, среди которых Москва и Петербург.

Информация АТОР опровергает ранние сообщения СМИ об отмене до 90 процентов бронирований в Анапе в новогодние праздники. Такие данные газете «Известия» передал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Он предположил, что летний сезон на черноморских курортах тоже на грани срыва.

«Ведь какая главная цель людей поехать зимой в Анапу? Это подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов по всему побережью», — заключил он.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пляжный сезон на Кубани «не под вопросом». Он заверил, что проблему с загрязнением побережья могут решить в ближайшее время.