Россиянам назвали самый безопасный алкогольный напиток

Нарколог Сазонова назвала белое сухое вино самым безопасным алкогольным напитком

Нарколог Алина Сазонова назвала россиянам самый безопасный алкогольный напиток. О нем врач упомянула на пресс-конференции «Новогодний календарь "нерабочих" дней: советы ведущих врачей Москвы», сообщает runews24.

По словам Сазоновой, при употреблении белого сухого вина риск отравления ниже, чем при употреблении других спиртных напитков. Также она обратила внимание на то, что спиртное лучше не сочетать со сладкими блюдами, так как сахар замедляет переработку алкоголя.

Также врач посоветовала не пить алкоголь на голодный желудок. Она объяснила, что пузырьки газа в газированных напитках ускоряют всасывание алкоголя. Кроме того, Сазонова порекомендовала не начинать день со спиртного.

Ранее диетолог Виктор Тутельян и вовсе призвал россиян отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь. Он объяснил, что, перебрав с крепкими напитками, можно лишиться праздника.