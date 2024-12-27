Сборная Индии заявила о желании провести матч с Россией

Сборная Индии по футболу заявила о желании провести матч с Россией

Генеральный секретарь Всеиндийской федерации футбола Анилкумар Прабхакаран заявил о желании страны провести товарищеский матч с национальной командой России. Его слова приводит Odds.ru.

Прабхакаран подчеркнул, что стороны находятся в процессе переговоров. «Мы попробуем реализовать эту возможность», — подчеркнул он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира 2026 года также прошла без участия россиян.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина рекордно обыграла Бруней и разгромила Сирию.

