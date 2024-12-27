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13:05, 27 декабря 2024Россия

В России прокомментировали отказ норвежского судна спасать тонущий российский сухогруз

Сенатор Джабаров назвал подлостью отказ Норвегии спасать тонущее судно РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Отказ норвежского судна спасать тонущий российский сухогруз в Средиземном море останется на совести тех, кто принял это решение, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Это элементарная человеческая подлость

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Это благодарность норвежцев за то, что мы освободили их от нацизма в годы Второй мировой войны — мы освобождали Северную Норвегию от фашизма, а они нас "отблагодарили". По идее, я думаю, что, если бы такое, не дай бог, случилось с норвежскими рыбаками, несмотря на то что случилось сейчас с нашим судном, мы бы все равно пришли на помощь, потому что для нас милосердие превыше всего. А это останется на их совести до конца их дней, кто принимал решение отказать в помощи русским морякам, терпящим бедствие», — прокомментировал сенатор.

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 не стало принимать на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с сухогруза Ursa Major, сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика». Там отметили, что шлюпка со спасавшимися моряками направилась к норвежскому судну, которое было неподалеку, но их отказались принять на борт. В итоге россиян спасли испанские моряки с судна Salvamar Draco.

Российское судно Ursa Major, которое шло из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение у берегов Испании и Алжира 23 декабря. Четырнадцать членов экипажа спаслись, еще двое пропали без вести. По информации испанской газеты El diario vasco, взрыв в машинном отделении мог стать причиной крушения.

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