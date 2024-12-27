В России прокомментировали отказ норвежского судна спасать тонущий российский сухогруз

Сенатор Джабаров назвал подлостью отказ Норвегии спасать тонущее судно РФ

Отказ норвежского судна спасать тонущий российский сухогруз в Средиземном море останется на совести тех, кто принял это решение, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Это элементарная человеческая подлость Владимир Джабаров российский сенатор

«Это благодарность норвежцев за то, что мы освободили их от нацизма в годы Второй мировой войны — мы освобождали Северную Норвегию от фашизма, а они нас "отблагодарили". По идее, я думаю, что, если бы такое, не дай бог, случилось с норвежскими рыбаками, несмотря на то что случилось сейчас с нашим судном, мы бы все равно пришли на помощь, потому что для нас милосердие превыше всего. А это останется на их совести до конца их дней, кто принимал решение отказать в помощи русским морякам, терпящим бедствие», — прокомментировал сенатор.

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 не стало принимать на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с сухогруза Ursa Major, сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика». Там отметили, что шлюпка со спасавшимися моряками направилась к норвежскому судну, которое было неподалеку, но их отказались принять на борт. В итоге россиян спасли испанские моряки с судна Salvamar Draco.

Российское судно Ursa Major, которое шло из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение у берегов Испании и Алжира 23 декабря. Четырнадцать членов экипажа спаслись, еще двое пропали без вести. По информации испанской газеты El diario vasco, взрыв в машинном отделении мог стать причиной крушения.