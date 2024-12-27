Испанский корабль спас экипаж тонущего судна Ursa Major

«Оборонлогистика»: экипаж судна Ursa Major спас испанский корабль Salvamar Drago

Экипаж потерпевшего крушение в Средиземном море российского судна Ursa Major спас испанский корабль Salvamar Drago. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика», которой принадлежит судно, сообщает РИА Новости.

«Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена, буксируя спасательную шлюпку. Экипаж был размещен в местной гостинице», — заявили в пресс-службе.

Ранее в группе компаний сообщили, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с Ursa Major. «Оборонлогистика» сочла этот факт грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.