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12:05, 27 декабря 2024Экономика

В Сербии решили стать опорой для автомобильной промышленности Германии

Вучич: Сербия обеспечит литием автомобильную промышленность Германии
Дмитрий Воронин

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Сербия планирует обеспечить поставками лития находящуюся в серьезном кризисе автомобильную промышленность Германии, благодаря чему Европа избавится от зависимости, связанной с поставками этого сырья из-за пределов континента. Соответствующие заявления сделал президент этого балканского государства Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Сербия позиционирует себя в качестве опоры для германской автомобильной промышленности, которая нуждается в этом материале для производства батарей для электромобилей. До сих пор Европа зависела от импорта из Китая, Австралии и Южной Америки. Мы хотим положить этому конец», — подчеркнул глава государства.

Сербия и Евросоюз 19 июля подписали меморандум о взаимопонимании, затрагивающий стратегическое партнерство в области сырьевых ресурсов. Решение утвердили в Белграде в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца и Вучича, утверждавшего, что добыча 58 тысяч тонн лития в год, поставляемых в ЕС, позволит производить в тот же период 1,1 миллиона электромобилей.

Двумя годами ранее Сербия отказалась от проекта британо-австралийской компании Rio Tinto по добыче лития в стране, сославшись на связанные с экологией аргументы. Соглашение с ЕС стало возможным после того, как Конституционный суд Сербии отменил решение правительства, допустив возобновление проекта. Как писал «Коммерсантъ» решение о сербском литии для нужд ЕС, «возымело в республике эффект разорвавшейся бомбы», в стране вспыхнули протесты. Оппозиция обвинила власти в превращении страны в «дешевую сырьевую колонию», в ответ им заявили, что «литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть».

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