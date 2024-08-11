В Сербии оценили число протестующих в 27 тысяч человек

В Белграде в протестах против добычи лития приняли участие от 24 до 27 тысяч человек, сообщили в МВД Сербии.
Сам митинг был мирным, но после него демонстранты начали нарушать общественный порядок, говорится в сообщении ведомства.
«Всем, кто совершил преступные деяния и проступки, будут предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений и правонарушений», — сказал министр внутренних страны Ивица Дачич.
Вечером 10 августа в Белграде протестующие вышли на мост и перекрыли движение на международной магистрали Будапешт — Салоники.
9 августа президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Россия предупредила власти страны о готовящихся в республике массовых беспорядках с целью «госпереворота».