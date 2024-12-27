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10:32, 27 декабря 2024Спорт

Винер назвала себя попрошайкой

Ирина Винер назвала себя попрошайкой в отношениях со спонсорами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина» об отношении к деньгам.

Она сравнила деньги с воздухом. «Если у кого-то большие легкие, то надо больше воздуха. Мне деньги нужны только для того, чтобы нормально жить и помогать тем, кому это нужно», — заявила Винер.

Специалист также назвала себя попрошайкой в отношениях со спонсорами. «Но для себя я никогда ничего не просила. А для детей мне не стыдно быть попрошайкой. Я прошу, чтобы помогали. Я знаю, что сегодня люди помогут, а завтра им вернется», — заявила Винер.

Ранее тренер рассказала о своих страхах. Она отметила, что боится войны и авиаперелетов.

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