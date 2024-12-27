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09:11, 27 декабря 2024Спорт

Винер рассказала о страхе перед войной

Ирина Винер рассказала о страхе перед войной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина» о вещах, которых боится.

Она отметила, что у нее есть страх перед путешествиями на самолете. «Хотя машина в 40 раз опаснее, чем самолет», — заявила Винер.

«А еще очень боюсь войны, конечно. Часто пересматриваю все эти кадры, когда делаю концерты, посвященные Дню защитника Отечества, посвященные 9 Мая», — заявила Винер.

Ранее Винер открестилась от сравнения российских олимпийцев в нейтральном статусе с командой бомжей. Она отметила, что журналисты перефразировали ее слова.

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