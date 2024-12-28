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11:02, 28 декабря 2024Спорт

Карлсен выругался на ФИДЕ после дисквалификации с чемпионата мира

Шахматист Магнус Карлсен послал ФИДЕ после дисквалификации с чемпионата мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Julien Pretot / Reuters

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выругался на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) после дисквалификации с чемпионата мира по блицу и рапиду. Его слова доступны на YouTube-канале.

Карлсен признался, что крайне устал от ФИДЕ. «Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Приношу свои извинения зрителям — возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело», — поделился он.

Шахматист рассказал, что их обязали подписывать контракт с Freestyle под угрозой недопуска к циклу чемпионата мира. В ответ на навязывание правил Карлсен послал ФИДЕ.

Ранее сообщалось, что Карлсена сняли с ЧМ, который проходит в Нью-Йорке, из-за нарушения дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться по ходу встречи.

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