Карлсена дисквалифицировали на ЧМ из-за джинсов

Шахматиста Карлсена дисквалифицировали на ЧМ в Нью-Йорке из-за джинсов

Норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке из-за нарушения дресс-кода. Об этом сам гроссмействер рассказал Леви Розману в соцсети X.

Он пришел на очередной соревновательный день игр в джинсах. Организаторы ЧМ потребовали от него сменить одежду на подобающую по окончании игры. Шахматист ответил, что переоденется лишь на следкющий день.

В итоге Карлсена отстранили. Он заявил, что не будет подавать апелляцию.

Ранее российского шахматиста Яна Непомнящего оштрафовали на том же ЧМ за несоблюдение дресс-кода. Ггроссмейстер опубликовал фото, на котором он стоит в светлом пиджаке, надетом на светлый джемпер. По его словам, главный судья соревнований Ахмед Адли заявил, что шахматист не должен так одеваться. «Надеюсь, штраф в размере 200 долларов пойдет в фонд исследований моды в шахматах», — поиронизировал россиянин.

