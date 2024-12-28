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07:52, 28 декабря 2024Спорт

Названа «золотая шестерка» упражнений Шварценеггера

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер. Фото: Evening Standard / Getty Images

Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал «золотую шестерку» упражнений американского актера Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает Men Today.

Сначала нужно выполнить приседания со штангой, затем жим лежа, при котором Шварценеггер максимально широко растягивал мышцы груди. Третьим упражнением станут подтягивания, которые эффективно выполнять с более узким хватом.

Далее рекомендовано выполнять обычный жим над головой и скручивания. Последним и самым важным упражнением станет сгибание штанги на бицепс. При его выполнении Кавальер посоветовал уделять внимание контролю при движении вниз, не наклоняя туловище вместе со штангой, когда она опускается.

Ранее Шварценеггер раскрыл секрет своего идеального пресса. Он рассказал, что разработал систему упражнений на эту часть тела. Она состояла из планки, боковой планки, жима Паллофа, лодочки и медвежьего шага.

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