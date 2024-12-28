Названы российские-регионы лидеры по потреблению пива

«Честный знак»: лидером по потреблению пива в России стала Мурманская область

Лидерами по потреблению пива в России стали Мурманская, Кировская и Свердловская области, а также Республика Коми. Об этом со ссылкой на систему маркировки «Честный знак» называет РИА Новости.

Топ-10 возглавили Мурманская область и Коми. Замкнули пятерку лидеров Кировская, Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Также среди наиболее пьющих пиво регионов отметились Камчатский край, Тюменская область, Республика Карелия, Курганская и Костромская области.

Согласно исследованию, которое учитывало данные со всех касс России, больше всего пива в 2024 году покупали в Мурманской области — 7627,2 литра на тысячу человек. В Коми в то же время показатель составил 7329,6 литра на человека. В среднем на человека вышло более 15 полулитровых кружек напитка в месяц на человека. В среднем, житель Свердловской области выпивает за тот же период примерно 13 бокалов, Курганской — 12.

Реже всего пиво покупают в Чеченской Республике (33,6 литра на тысячу человек) и Ингушетии (78,4 литра на тысячу человек).

По данным «Контур.Маркета», осенью 2024 года пиво в России подорожало на 20 процентов год к году, средняя цена напитка достигла 110 рублей за литр. В то же время спрос снизился на 21 процент. Сильнее всего он упал в Приморском крае, где пиво стали покупать на 36 процентов реже при 25-процентном росте среднего чека.

Ранее стало известно, что в октябре 2024 года Чехия увеличила поставки пива в Россию до четырехлетнего максимума. За месяц в РФ поставили напитка на четыре миллиона евро — в годовом выражении отгрузки выросли в 1,9 раза в денежном выражении. Также нарастила поставки Польша — до 2,3 миллиона евро или в 5,7 раза больше год к году.