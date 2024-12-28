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16:11, 28 декабря 2024Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о серии безаварийных пусков

«Роскосмос»: серия безаварийных пусков российских ракет составила 134 старта
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рекордная серия безаварийных пусков российских ракет-носителей (РН) к концу 2024 года составила 134 старта. Об этом рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

«В 2024 году состоялось 17 пусков российских РН. (...) Все пуски прошли успешно, на околоземные орбиты выведены 99 космических аппаратов. Таким образом, с 2018 года продолжается рекордная серия безаварийных пусков российских РН, которая к концу 2024 года достигла 134 стартов», — говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что в 2024 году восемь ракет стартовало с космодрома Байконур, пять — с космодрома Плесецк и четыре — с Восточного.

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В сентябре «Роскосмос» сообщил, что космонавты госкорпорации Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по длительности нахождения на Международной космической станции (МКС) за один полет. Полет космонавтов подлился 374 суток.

В июне стало известно, что российский космонавт Олег Кононенко установил исторический рекорд, став первым, кто суммарно провел в космосе 1000 суток.

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